التشكيل.. النني في الوسط ومروان يقود هجوم المنتخب أمام غينيا

رئيس مركز فوه يُكرم عددا من مديري الإدارات لبلوغهم سن المعاش

كرّم المحاسب عبد المحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، بمحافظة كفر الشيخ، عددًا من مديري الإدارات بديوان عام الوحدة المحلية، لبلوغهم سن المعاش، وهم: عبد الفتاح سعيد، مدير التخطيط والمتابعة، وصلاح ...