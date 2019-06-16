ارتفاع طفيف في سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

ارتفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم، فى أغلب البنوك المصرية والأجنبية، بعد أن شهد حالة من الاستقرار خلال الأيام القليلة الماضية.



وسجل سعر الدولار اليوم في بنوك "الأهلي المصرى، وبنك مصر، والبركة" نحو 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.



بينما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس عند 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 16.72 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.



وسجل في بنك كريدي أجريكول إلى 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي عند 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع، والتعمير والإسكان عند 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع.

