"الزراعة" توقع بروتوكولًا مع هيئة سلامة الغذاء
شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الإدارة المركزية للحجر الزراعي والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقع البروتوكول الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور رجب عبسي رئيس قطاع الهيئات والمشرف على مكتب الوزير وقيادات وزارة الزراعة وهيئة سلامة الغذاء.