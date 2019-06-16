القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
أوتو
الأحد 16/يونيو/2019 - 05:20 م

ألونسو يفوز بسباق لومان للمرة الثانية على التوالي مع تويوتا

ألونسو يفوز بسباق
dostor.org/2671958

فاز فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين في فورمولا 1، بسباق لومان 24 ساعة للتحمل للسيارات للعام الثاني على التوالي اليوم الأحد برفقة زميليه كازوكي ناكاجيما وسيباستيان بويمي بفريق تويوتا.

وفازت السيارة رقم ثمانية، التي كانت في المركز الثاني قبل إثارة الساعة الأخيرة، ببطولة العالم للتحمل ليصبح ناكاجيما أول ياباني يحقق لقب البطولة.

وكانت سيارة تويوتا رقم سبعة، وتقاسمها البريطاني مايك كونواي والياباني كاموي كوباياشي والأرجنتيني خوسيه ماريا لوبيز، متصدرة معظم الوقت لكنها عانت من ثقب في الإطار قرب النهاية وتراجعت للمركز الثاني ليهيمن المصنع الياباني على أول مركزين.

وأنهى ألونسو وزميلاه النسخة 87 من السباق، الذي حضره 252 ألف متفرج، بفارق 16.972 ثانية عن أصحاب المركز الثاني.

واعترف ألونسو البالغ عمره 37 عاما أن الحظ لعب دورا كبيرا في تحقيق ثنائية لا سابق لها في سباق لومان في موسم واحد استثنائي شهد إقامته مرتين.

وأبلغ السائق الإسباني الذي نال لقبيه في فورمولا 1 مع رينو في 2005 و2006 شبكة يوروسبورت التلفزيونية "هدفنا الرئيسي كان الفوز ببطولة العالم.

"أعتقد أن السيارة رقم سبعة كانت أسرع منا لمدة 24 ساعة وكانت تستحق الفوز لكن الحظ لعب دورا كبيرا في فوزنا بالسباق".

وأضاف سائق فيراري ومكلارين السابق الذي رحل عن فورمولا 1 في 2018 "في بعض الأحيان يلعب الحظ دورا مهما في رياضة المحركات واليوم نشعر أننا كنا محظوظين للغاية وربما لا نستحق الفوز".
وتابع "لقب بطولة العالم جاء في الوقت المناسب".

وكان طاقم السيارة رقم ثمانية بحاجة لإنهاء السباق من بين أول سبعة مراكز للفوز بلقب بطولة العالم للتحمل إذ كان طاقم السيارة رقم سبعة هو المنافس الوحيد.

وأنهى ستوفل فاندورنه، زميل ألونسو السابق في فورمولا 1، السباق في المركز الثالث في مشاركته الأولى في لومان في السيارة رقم 11 مع إس.إم.بي ريسنج بالاشتراك مع الروسيين فيتالي بتروف وميخائيل أليشين.

وانطلق ثنائي تويوتا من المركزين الأول والثاني وحافظت السيارة رقم سبعة على الصدارة لكن الفارق كان يتقلص في وجود سيارة الأمان.

وهيمن تويوتا على السباق إذ كان خطر حدوث مشكلة ميكانيكية هو القلق الوحيد ليحرمه من الفوز.
وكان لوبيز يتقدم بفارق دقيقتين عندما خضع لوقفة صيانة بسبب وجود ثقب في الإطار لكن بعد خروجه من مركز الصيانة اكتشف أن الفريق استبدل الإطار الخطأ.

وعاد السائق الأرجنتيني إلى مركز الصيانة ليتصدر ناكاجيما السباق.

وهذا هو اللقب الثاني لبويمي في بطولة العالم إذ حققها لأول مرة في 2014 بالإضافة إلى لقب فورمولا ئي للسيارات الكهربائية في موسم 2015-2016.

الآن

البورصة تربح 77 مليون جنيه عند الإغلاق

شاهد.. أول صور لمقهى الحرافيش داخل متحف نجيب محفوظ

خاص.. لجنة التخطيط بالأهلى ترفض طلب فتحى ومؤمن زكريا

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

ads
ads
الأكثر قراءة

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

سر سفر حسين الشحات للإمارات

خاص.. لجنة التخطيط بالأهلى ترفض طلب فتحى ومؤمن زكريا

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

ألبومات الصور

رئيس مركز فوه يُكرم عددا من مديري الإدارات لبلوغهم سن المعاش

إعلام الأزهر يناقش مشروعات تخرج الفرقة الرابعة (صور )

بدء فرز الأصوات بانتخابات "الغرفة التجارية" بالإسكندرية

بالصور.. الإسكندرية تتزين استعدادًا لاستقبال البطولة الإفريقية

رياضة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أوروجواي والإكوادور اليوم في بطولة كوبا أمريكا 2019

القنوات الناقلة لمباراة أوروجواي والإكوادور اليوم

موعد مباراة uruguay vs ecuador اليوم في بطولة كوبا أمريكا 2019

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

سر سفر حسين الشحات للإمارات

خاص.. لجنة التخطيط بالأهلى ترفض طلب فتحى ومؤمن زكريا

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

الرئيس نيوز

"طاقة النواب" تؤجل مناقشة موارد صندوق حماية الموارد الأحيائية

"أبو ستيت": استراتيجية "مصر 2030" أفردت مساحة كبيرة لصغار المزارعين

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بوزير خارجية الإمارات: نتصدى لمحاولات زعزعة استقرار الخليج

البرهان يلتقي أبو الغيط ويقدم له رؤية المجلس العسكري

حميدتي: المجلس العسكري السوداني مُستعد لتسليم السلطة اليوم

كشكول

ننشر النماذج الاسترشادية والامتحانات السابقة في أحياء الثانوية العامة

ننشر شروط التقدم لمعاهد ومدارس التمريض العسكري 2019 – 2020

مفاجأة.. "شوقي": نتيجة أولي ثانوي لم تصدر حتى الآن

"المحرصاوي" يطالب مشرفي فرع الدراسة بالتصدي لمحاولات الغش

نواب طلاب الأزهر يكرمون نائب وجه قبلي والأمين العام المساعد

الأمصار

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

"العزومات" تغرم زوجة نتنياهو 15 ألف دولار

الصين وطاجيكستان تؤكدان أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية

الكويت تطالب بتدابير لازمة لحماية الممرات المائية

"بوينج" تحذر الشركات المستخدمة لطائرة "دريملاينر بي 787"

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

خفض البروتين يعزز استجابة سرطان الثدي للعلاج

تناول رقائق البطاطس أثناء الحمل يؤخر نمو الطفل

التمارين الرياضية.. فوائد صحية مذهلة لأصحاب الأمراض المزمنة

الصحة

ضوء شاشات الهواتف له تأثير خطير على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎