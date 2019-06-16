تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أوروجواي والإكوادور اليوم في بطولة كوبا أمريكا 2019

يفتتح منتخب أوروجواي مشواره في بطولة كوبا أمريكا صباح يوم غدًا الإثنين بمواجهة قوية أمام الإكوادور في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.



وحصلت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" على حقوق بث البطولة على مجموعة قنوات “beIN SPORTS MAX HD ” عبر قمري نايل سات وعرب سات، وتنقل قناة TRT sport التركية البطولة بدون تشفير عبر القمر الصناعي "يوتل سات".



ونقدم لكم من خلال موقع "الدستور" القنوات المفتوحة والناقلة كوبا أمريكا 2019

القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2019 تتردداتها كالتالي:



قناة دهوك Duhok TV على القمر الصناعي NSS 57°E عبر التردد 11188، 1774 عمودي.

قناة IRIB Tv3 على القمر Badr 26°E والتردد 11900، عمودي معدل الترميز 27500، أو عبر التردد 11881 أفقي معدل الترميز 27500.

قناة Idman على القمر الصناعي AzerSpace 46°E عبر التردد 11169 أفقي معدل الترميز 20400.

تردد قناة TRT sport التركية الناقلة كوبا أمريكا 2019 Copa America مجانًا

مدار القمر: 7 شرق

التردد: 10762

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500