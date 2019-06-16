مسلحون يقتلون 34 قرويًا في نيجيريا

أعلنت الشرطة، الأحد، أن مسلحين كانوا يتنقلون على دراجات نارية قتلوا 34 شخصًا على الأقل في ولاية زامفارا شمال نيجيريا، حيث تدخل عصابات إجرامية الرعب في قلوب سكان القرى النائية.



وقال المتحدث باسم شرطة الولاية محمد شيهو في بيان، إن العصابات المسلحة هاجمت قريتي تونغار كافاو وغيدان واوا، في منطقة شينكافي، في وقت متأخر من الجمعة، وقتلت 34 شخصا، وعاد الهدوء في وقت لاحق.



وأضاف المتحدث أن الضحايا دفنوا، أمس السبت، وتلاحق الشرطة المهاجمين.



ويسود الاعتقاد أن قطاع الطرق فتحوا النار على المزارعين في الحقول ولاحقوا الذين حاولوا الفرار.



وتتعرض المجموعات الريفية في ولاية زامفارا منذ سنوات للترهيب على أيدي عصابات إجرامية تهاجم القرى وتسرق الماشية، وتختطف الناس للحصول على فديات وتحرق المنازل بعد نهب الاحتياطات الغذائية.



وتختبئ العصابات في غابة روغو التي تشن منها هجومات على القرويين.



وفي الأسبوع الماضي، قُتل 40 شخصًا على الأقل وأصيب عشرات في هجمات للعصابات المسلحة في ثماني قرى نائية في ولاية النيجر النيجيرية.