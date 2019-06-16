تجديد حبس نائب رئيس حزب "مصر القوية" 45 يومًا

جددت محكمة جنايات القاهرة حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.



وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، وجهت للمتهم في القضية رقم 977 لسنة2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم "المحور الإعلامي لجماعة الإخوان" أو "مكملين 2"، اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.