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الأحد 16/يونيو/2019 - 04:06 م

السيسي يوجه بمواصلة تفعيل عمل صندوق تكريم الشهداء: لا ننسى أبطالنا

السيسي يوجه بمواصلة
أ ش أ
dostor.org/2671832

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل الجاري لتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات والهيئات المعنية بالدولة؛ لضمان سير العمل في الصندوق على أكمل وجه وتحقيق هدفه السامي في تقديم الرعاية والتكريم اللازمين للشهداء والمصابين وأسرهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع اللواء سيد الغالي رئيس صندوق المحاربين القدماء.

وأكد الرئيس أن الواجب الوطني يقتضي توفير التكريم اللائق لشهداء الوطن والمصابين وأسرهم، مشيرًا إلى أن مصر تقابل العطاء بالعطاء ولا تنسى أبطالها الذين لم يبخلوا بأرواحهم ذاتها فداءً لمصر وشعبها العظيم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الجاري تأسيسه، والذي يهدف إلى تكريم شهداء الوطن ومصابيه، وتقديم الرعاية لأسرهم وذويهم، تقديرًا لما بذله هؤلاء الأبطال من تضحيات هائلة من أجل الحفاظ على الوطن وحماية الشعب المصري من مختلف التحديات الإرهابية والأمنية التي تواجه مصر.

كما تناول الاجتماع استعراض إجراءات عمل الصندوق، بما في ذلك مقترح الهيكل التنظيمي للصندوق وأساليب عمله وتمويله، والمقر الدائم للصندوق الجاري إنشاؤه بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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