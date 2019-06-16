النوم سلطان.. "الدستور" داخل أول مركز لاضطرابات النوم في الشرق الأوسط

الأحد 16/يونيو/2019 - 04:23 م

سمر محمدين - هاني سميح

dostor.org/2671732

غرف واسعة مكيفة، مزودة بأسِرَّة؛ ينام عليها المريض المُقبل على العلاج من اضطرابات النوم، يضم كل ذلك مبنى ضخم، ترفع على مقدمته لافتة عنوانها: "النوم سلطان..أن طلبته أرهقك وان طلبك أراحك".



هنا أول مركز لاضطرابات النوم في الشرق الأوسط، الموجود في مصر، ويحوي غرف للكشف، والذي من خلاله يحدد الطبيب المختص، إذا كانت الحالة ستخضع لإجراءات العلاج داخل المعمل الطبي أم لا؟، ومن هنا تبدأ رحلة العلاج التي لا تدوم سوى ليلة واحدة فقط لتكون كافية في تشخيص الحالة ودخوله في مرحلة النوم على الأجهزة الطبية.



البعض يشكون من شعورهم الدائم بالسقوط من مكان عالِ، متسائلين: "ماذا يحدث أثناء النوم، هل النوم يعتبر موت مؤقت؟"، ولماذا لا يستطيع الكثير أن ينام على الرغم من الإرهاق الشديد، ما السبب في النوم المفاجئ لدى الأشخاص في الأماكن العامة أو أثناء القيادة؟.



تلك الأسئلة هي التي قادت "الدستور" للبحث في ما وراء "النوم"، لنجد الكثير من الأبحاث والدراسات التي تهتم بهذا الشأن، متجهين بعدها إلى مركز القاهرة لأبحاث النوم الذي بدى اهتمامه العميق بهذا العلم، للحديث مع الأطباء والمرضى.



مركز القاهرة لاضطرابات النوم كان من أول المراكز التي أنشئت في مصر منذ 20 عام؛ ليكون مختص بعلاج أكثر من 80 اضطرابًا مختلفًا في النوم، وشهد المركز تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، من تحديث لأجهزة العلاج والامكانيات المزودة للغرف، كما أنه يعالج جميع المشاكل التي تحدث أثناء النوم بطريقة مبتكرة ورعاية طبية يقدمها أطباء ذو خبرات موسعة في ذلك المجال.



أتى من المنصورة إلى القاهرة مصطحبًا زوجته، باحثًا عن النوم، هو أحد المرضى الذين كان لهم تجربة داخل المركز، بعد أن سمع عن إمكانية علاج اضطرابات النوم التي تجعله يشعر بحالة من الأرق دومًا وغير قادرًا على مواصلة العمل، وبعد مقابلة مع الطبيبة المسئولة عن المركز الطبي الدكتورة "شهيرة لوزة"؛ للكشف على حالته الصحية أرشدته إلى خوض جلسة علاج داخل المعمل والخضوع للنوم لمدة ليلة كاملة متصلًا بالأجهزة والمستشعرات التي تقيس الوظائف الفسيولوجية المتعلقة بالنوم.



الدكتورة "شهيرة لوزة"، مؤسس ومدير مركز القاهرة لاضطرابات النوم، تخرجت في كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، وأتمّت دراساتها العليا فى طب الأعصاب والطب النفسى، كما درست طب النوم بجامعة ستانفورد ومركز كليفلاند الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت على دبلومة النوم واليقظة من جامعة مونبلييه بفرنسا، وهي عضو اللجنة التنفيذية للجمعية العالمية لطب النوم ممثلة عن أفريقيا، وعضو الأكاديمية الأمريكية لطب النوم والجمعية الأوروبية لأبحاث النوم.



ما هو طب النوم؟



تقول شهيرة لوزة في حديثها لـ"الدستور"، أن الاعتقاد السائد بتوقف نشاط الانسان تمامًا أثناء النوم هو اعتقاد غير صحيح؛ لأن النوم هو أحد الأنشطة الحيوية التي يقوم بها الإنسان نائمًا وأهمها نشاطاللمخ، كما أن هناك أنشطة معقدة تحدث في فترة النوم، وهناك وظائف وخلايا في العقل والمخ تكاد تكون في غاية نشاطهاأثناء النوم، لذا اهتم طب النوم بالكشف عن ما يحدث خلال فترة النوم، والبحث في اضطرابات النوم وعلاجها.



اضطرابات النوم بلغت 84 نوع تختلف أعراضهم، بحسب "شهيرة"، التي قالت: "هناك أنواع عديدة من اضطرابات النوم أهمهم وأشهرهم على الإطلاق هو "الأرق"، فهو من ضمن الاضطرابات التي تتسبب في السهر وعدم القدرة على النوم، وعدد كبير من مرتادي العيادة والمعمل يعانون من الأرق وتتوحد شكواهم في عجزهم عن النوم لأسابيع وشهور طويلة".



توضح أن هذا غير صحيح إطلاقًا؛ وذلك ببساطة لأن الإنسان لو لم ينام لمدة عشرة ايام متصلة، لأصيب بالجنون، مرجعة سبب شكواهم إلى النوم بشكل متقطع، كما أن معظم هؤلاء الذين يدعون ذلك ينامون بالفعل ولكن على فترات متقطعة وقصيرة جدًا، فقد تم التأكد من ذلك داخل مختبرات للنوم، وثُبت أن هؤلاء الأشخاص ينامون بالفعل عدة ساعات، ولكن طول المدة التى تسبق النوم وصعوبة الاستمرار فيه تدفعهم إلى المبالغة في وصف حالتهم.



يأتي بعد اضطراب الأرق اضطراب آخر وهو "توقف النفس الانسدادي" وهو أصعبهم؛ لأن هذا النوع من الاضطراب تحديدا لا يشعر به المريض ومن أبرز أعراضه "الشخير"، وهنا يتم تشخيص حالة توقف التنفس من خلال ملاحظة ذوي المريض له أثناء نومه، فقد تجد المريض يشكو من قلة النوم على الرغم من استغراقه طول الليل، أو يشكو من ضيق التنفس على سبيل المثال، بحسب "شهيرة".



وتابعت شهيرة، النوم هو تركيبة فسيولوجية يمر الانسان بـأربع مراحل من خلاله، لتبدأ باسترخاء الجسد، ثم المرحلة الأولى من النوم ثم بداية الاستغراق في الليل ثم يأتي النوم العميق فى المرحلة الثالثة، لتبدأ رحلة الأحلام والاسترخاء التام في المرحلة الرابعة والتي من خلالها لا يتحرك الجسد و يكون الجسم في حالة سكون تامة، في حين اسرتخاء العضلات وبطئ المخ تماما.



تقول شهيرة أن فقدان القوة العضلية المفاجئ يٌعتبر من الحالاتالنادرةالخطيرة للغاية، وتحدث عندما تضعف عضلات الشخص فجأة وبشكل ملحوظ دون سابق إنذار، وتسبب انزعاجًا شديدًا للشخص المصاب بها، بل تؤثر أيضا على حياته بشكل سلبي بسبب فقدان السيطرة على العضلات في الوقت الخطأ خلال اجتماع مهم أو خلال قيادة السيارة على سبيل المثال.



توضح أن الشخص يجد نفسه يسقط أو يفقد السيطرة على تعابير وجهه، وغالبا ما يرتبط فقدان القوة العضلية المفاجئ باضطراب النوم القهري، كما يمكن حدوثه في بعض الحالات الطبية الأخرى مثل السكتة الدماغية أو إصابة الرأس أوالتهاب المخ، وتتراوح نوبة الفقدان المفاجئ في السيطرة على العضلات من بضع ثوان إلى عدة دقائق تليها عودة سريعة لوظيفة العضلات الطبيعية.



تضيف، تدلى في الجفون مصاحب لسقوط الفك أو ميل الرأس على الجانب بسبب ضعف عضلة الرقبة ووخز في عضلات الجسم المختلفة دون سبب واضح، تلك هل الأعراض التي تنتج عنفقدان القوة العضلية المفاجئ، وكثيرا مايتم تشخيص تلك الحالة بشكل خاطئ على أنها نوبة صرع، ويمكن علاجه عن طريق الحفاظ على جدول ثابت للنوم لا تقل عدد ساعاته عن 7 ساعات، ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على اتباع نظام غذائي صحي بالإضافة لتجنب تناول أي وجبات قبل النوم مباشرة.

اضطراب حركة الأطراف الدورية من أبرز الأنواع أيضًا



بحسب "شهيرة" فإن اضطراب حركة الأطراف الدورية أثناء النوم يُصنف ضمن اضطرابات النوم الحركية، لتميزه بحركات لا إرادية من الساقين أثناء النوم، وتحدث هذه الحركات على فترات منتظمة أثناء الليل، في حينعدمادراك الشخص لاصابته بذلكالاضطراب لأنه لا يوقظه من النومفي معظم الأحيان، ويصاب الرجال والنساء باضطراب حركة الأطراف الدورية أثناء النوم بنفس النسبة، كما يُصاب به الأطفال كذلك، ويُعد هذا الاضطراب أكثر شيوعا في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عامًا.



تقول: "حركات لا إرادية في مفاصل الركبة، والكاحل، واصبع القدم الكبيرة، واختلاف شدة الحركات اللاإرادية من الخفيفة إلى الشديدة، حركات متكررة ومنتظمتحدث كل ٢٠ – ٤٠ ثانية، تٌعد تلك من أعراض ذلك النوع من اضطرابات النوم الذي لا يوجد علاج واضح له، بل يوجد بعض الطرق العلاجية التي تخفف من أعراضه وتعالج السبب وراء ظهور اضطراب حركة الأطراف الدورية إذا كان ثانويًا، فإذا كان الشخص يعاني من نقص الحديد، فقد يرغب الطبيب في مراقبة مستويات الحديد ووصف مكملات حديد له، أو يوصي باتباع نظام غذائي مرتفع في الأطعمة الغنية بالحديد، ويتضمن العلاج أيضا بالأدوية التي تقلل من الحركات اللاإرادية وتساعد الشخص على النوم".



الإجازات والأعياد أكثر ما يوتر الساعة البيولوجية



الساعة البيولوجية من أهم مقومات النوم والتي نهتم بدراستها في طب النوم، وهي عبارة عن مجموعة خلايا في المخ تسمى "فوق التصالب البصري"، وفقا لمديرة المركز، فانتظام الساعة البيولوجية أمر في غاية الأهمية، والانسان هو الوحيد القادر على ضبط هذه الساعة، واستمرارية مواعيد نومه وإيقاظه، فانتظامها يعني ضمان يوم صحي وطبيعي للانسان، أما إذا توترت الساعة البيولوجية فهذا ينعكس بشكل غير صحي على حياة الإنسان وقد يصيبه ببعض اضطرابات النوم.



اضطرابات الساعة البيولوجية أنواع، اضطرابات صنيعة الانسان وهي المواسم والأعياد و السفر، فمثلًا في شهر رمضان يظل الانسان متيقظًا أثناء الليل وفي حالة نشاط وعلى النقيض في الصباح أي فترة الصيام يكون الجسم في حالة استرخاء تدوم طيلة فترة النهار ولتغير مواعيد تناول وجبات الطعام سبب في ذلك أيضًا، تقولها شهيرة.



تشير إلى أن الاضطرابات الفسيولوجية التي لا دخل للانسان بها، وهي فترتي المراهقة والشيخوخة، ففي فترة المراهقة نجد الشباب يستيقظ متأخرًا وكذلك ينام في وقت متأخر فهو يميل إلى االسهر أكثر، مستطردة "زي ما شعرنا بيشيب نومنا بيشيب" فعلى النقيض في فترة الشيخوخة، تتقدم الساعة البيولوجية ليصبح ساعات نوم واستيقاظ الشخص في ساعات باكرة.



تابعت، "مع انتهاء الأعياد والمواسم، يمكن العودة للساعة البيولوجية مرة أخرى، وذلك من خلال ضبط مواعيد الاستيقاظ وليس مواعيد النوم كما هو شائع، لأن باختلاف الساعة البيولوجية لجسم الانسان يُرضه لاضطرابات كالأرق ليلًا والخمول نهارًا، ولكن يمكن التغلب على ذلك من خلال الاستيقاظ باكرًا بشكل تدريجي".

أحد العمال بالمعمل: نهتم بالمريض طول فترة وجوده في غرفة النوم



وبالحديث مع "أحمد"، الشاب الثلاثيني، الذي يعمل داخل المركز الطبي كأحد الفنيين المسئولين عن متابعة المرضى، يقول أن مهمته الوظيفية هي تنسيق المواعيد المتاحة للغرف داخل المركز مع المرضى والمتابعة الدورية معهم طوال فترة بقائهم بالفحص الطبي، مؤديا دوره في التأكيد على استقرارهم بالغرفة في وضعية مناسبة للنوم المريح وتركيب الأجهزة الطبية في أجسادهم قبل الاندماج في النوم.



الأجهزة تقيس الوظائف الفسيولوجية المختلفة التي تتعلق بالنوم وحالة الجسم أثنائه مثل نشاط المخ والتنفس والحركة أثناء النوم، وبالرغم من حساسية هذه المستقبلات الا انها مصممة بتقنية معينة حتى لا تتعارض مع النوم الطبيعى للمريض، فأغلب المرضى الذين يجرون هذا الفحص يستطيعون النوم بشكل طبيعى حتى صباح اليوم التالى، ويكون المريض أثناء فحص النوم المتعدد تحت اشراف طبى كامل من خلال أحد أطباء المركز وأحد فنيي النوم الذين يشرفون على اجراء الفحص وهم قادرون على تقديم الدعم والمساعدة للمريض عند الحاجة.



ويستكمل أحمد حديثه موضحا أن هناك ما يسمى معايرة ضغط مجرى الهواء الموجب المستمر التي تستخدم فى حساب المعايير المناسبة لعلاج كل مريض يعانى من مرض انقطاع التنفس أثناء النوم، حين يحتاج معظم هؤلاء المرضى إلى جهاز خاص لرفع الضغط فى مجرى الهواء اثناء النوم لمنع توقف التنفس، كما أنه متوفر داخل المركز مجموعة من الأخصائيين النفسيين المدربينولديهم خبرة كبيرة فى علاج اضطرابات النوم عن طريق العلاج المعرفى السلوكى وغيره من أساليب علم النفس، مما يجعلهم جزءا حيويا من فريق العمل بالمركز.



البرامج العلاجية المختلفة للمركز



برنامج علاجي جديد تم ضخه مؤخرا داخل مركز القاهرة لاضطرابات النوم وهو برنامج العلاج الجماعي للأرق، الذي يتكون من أربعة جلسات مدة كل منها ساعة كاملة، وتجرى الجلسات تحت إشراف أخصائيين نفسيين مدربين، وفى كل جلسة يتعلم الأعضاء مجموعة من المهارات والعادات التى تساعدهم في التغلب على الأرق، كما يتلقى كل عضو مجموعة من الموارد التى تساعدهم على اجتياز مرحلة العلاج.



كما يوفر المركز خاصية مقابلة الأطباء النفسيين للمركز من خلال الإنترنت للإستماع إلى الإستشارات والإرشادات دون الاضطرار إلى المجئ داخل مقر العيادة أو المعمل لإختلاف ظروف المرضى، وذلك يتم من خلال تسجيل البيانات الشخصية على الموقع الرسمي للمركز وومقابلة الأطباء المختصين بالرد على الإنترنت.

