الإمارات واليابان تبحثان التعاون المشترك في الشئون الدفاعية

بحث رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، اليوم الأحد، مع نظيره الياباني الفريق كوجي يامازاكي سبل التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات والشئون الدفاعية والعسكرية.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك جاء خلال لقاء بين رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي ونظيره الياباني بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، حيث استعرض الجانبان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.



يأتي هذا عقب الهجوم الذي وقع على ناقلتي نفط في خليج عمان، حيث كانت اليابان من الشركة المالكة لإحدى الناقلتين اللتين تمت مهاجمتهما الخميس الماضي، فيما لم تقع إصابات بشرية.