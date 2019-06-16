سواريز يظهر بشكل جديد.. ويثير الجدل مع أوروجواى

ظهر نجم منتخب أوروجواي، لويس سواريز، خلال التدريبات التي تسبق مباراة الإكوادور التاي تقام صباح الإثنين بمظهر جديد، حيث بدا عليه تغيرًا ملحوظًا في وزنه إضافة إلى حلاقته لذقنه.



وكان نجم برشلونة الإسباني قد تلقى أمرًا باستدعائه إلى صفوف منتخب بلاده، وذلك بعدما أجرى عملية جراحية في ركبته اليمنى.



إلا أن اللافت للنظر هو التغيير الجسدي الملحوظ، والذي أثار فضول جميع من حوله، نظرا لانخفاض وزنه بطريقة غير مسبوقة عما كان عليه في الشهور الأخيرة، وفقا لصحيفة "آس" الإسانية.



وبدا سواريز في تدريبات منتخب أوروجواي أكثر شبابا من ذي قبل بعد انخفاض وزنه، وهو الذي كان زملاؤه في الفريق يسخرون منه ويطلقون عليه لقب "اللاعب السمين"، بالإضافة إلى قراره بحلاقة ذقنه.



ويبدو جميع من في معسكر منتخب بلاده متفائلين بعودته بعد العملية التي أجراها في ركبته وانضمامه إلى المنتخب.



يذكر أن سواريز لعب مع فريق برشلونة في الموسم الماضي 49 مباراة، أحرز خلالها 25 هدفا، وصنع 13 هدفا.