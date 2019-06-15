إطلاق اسم جوني هوليداي على متنزه في فرنسا

أطلق اسم المغني الشعبي ومغني الروك والممثل الشهير جوني هوليداي على ممشى للتنزه بميدان بالعاصمة الفرنسية باريس.



وقالت شبكة تلفزيون جنوبي فرنسا "بي إف إم تي في" اليوم السبت إن زوجة المغني الراحل ليتيشا وابنتاه شاركن جميعا في الاحتفال الذي أقيم بالممشى أمام مبنى قاعة الحفلات الموسيقية زينيت بمدينة تولوز جنوبي البلاد.



وكانت حوالي مائة دراجة بخارية رافقت أسرة الموسيقي الأسطورة في الطريق من المطار إلى وسط المدينة.



كان عمر هوليداي سيبلغ اليوم السبت 76 عاما لو ظل على قيد الحياة.



وقال رئيس مدينة تولوز جين لوك موديك إن ممشى التنزه ومبنى الحفلات الموسيقية هو مكان للموسيقى، ومن ثم فسوف يحملان اسم هوليداي من الآن.



كان هوليداي عزف خلال حياته كثيرا في هذه القاعة،وقالت ليتيشا أثناء الافتتاح إن زوجها أحب المدينة حبا كبيرا.



توفي هوليداي عن عمر بلغ 74 عاما في ديسمبر 2017،وتسببت وفاته في موجة غير مسبوقة من الحزن في فرنسا.



كان هوليداي هو من نقل إلى فرنسا في ستينيات القرن الماضي موسيقى "الروك اند رول" وهو يعد "إلفيس" هذه البلاد.