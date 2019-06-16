تجهيز 45 مقرًا لعرض مباريات كأس الأمم الإفريقية بقنا

قال عبدالحميد الهجان محافظ قنا إن مديرية الشباب والرياضة والوحدات المحلية التسعة بالمحافظة انتهت من تجهيز 45 مقرا لعرض مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019.



وأشار محافظ قنا إلى إتاحة 45 مقر (مراكز شباب – حدائق – اندية - ميادين) على مستوى مراكز ومدن المحافظة ودعمها بشاشات عرض كبيرة لمشاهدة مباريات البطولة، بالإضافة إلى تجهيز باقي مراكز الشباب ودعمها بشاشات عرض صغيرة وأجهزة تليفزيون لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف المدن والقري لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.



ووجه الهجان مسئولي الشباب والرياضة ورؤساء الوحدات المحلية بتوفير كافة سبل الراحة لرواد الأندية ومراكز الشباب خلال فترة انعقاد البطولة، معربا عن خالص الأمنيات لمنتخب مصر بالتوفيق خلال البطولة.