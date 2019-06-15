توافد طلاب الثانوية على اللجان لأداء امتحان الاستاتيكا بالبحيرة

توافد صباح اليوم الآلاف من طلاب الصف الثالث الثانوي بمحافظة البحيرة شعبة "علمي رياضيات" على اللجان لتأدية الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" والذي يستمر لمدة ساعتين، وسط تامينات من قبل رجال الشرطة بمحيط اللجان.



ويؤدى الامتحان اليوم على مستوى كافة مراكز المحافظة 31956 طالبا وطالبة على مستوى جميع مراكز المحافظة.



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، السبت 8 يونيو الجاري، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



وأكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث.



وشدد على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ والتيسير على الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، بمنتهى الشفافية والنزاهة والحيادية والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة، ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة، والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول، مع التأكد من تحقيق الشخصية الخاص بكل طالب.