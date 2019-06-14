وكيل "خطة النواب": توصيات بزيادة مخصصات مشروعات الصرف الصحي بالموازنة

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت بزيادة اعتمادات قطاع الصحة بالموازنة العامة للدولة وذلك لدعم بعض القطاعات كالعلاج على نفقة الدولة، وتطوير الخدمات المقدمة في المستشفيات التي تم دخول منظومة التأمين الصحي فيها، وكذلك بند الدواء وعملية استيراده، وأخيرا زيادة اعتمادات شراء المعدات والآلات بالمستشفيات العام، بما يمكن الوزارة من توفير الأدوات والأجهزة الطبية الأساسية اللازمة في العمليات الحرجة.

وأضاف سالم، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة أوصت في تقريرها، فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي، بزيادة المخصصات الخاصة بمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، من 10 مليارات جنيه إلى 14 مليارا، فتقرير لجنة الخطة سيشمل ثلاث محاور أساسية وهم الصحة والتعليم، والصرف الصحي، بجانب المطالبة بزيادة دعم اعتمادات بعض المخصصات من الداخل سواء في موازنة الأوقاف، والأزهر الشريف.