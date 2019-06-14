مدير فيراري: "فيتيل" لا يعاني من الإحباط بسبب سباق كندا

نفى مدير فريق فيراري الإيطالي للسيارات الذي ينافس في بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى للسيارات "فورمولا1-" أن يكون سائق الفريق، الألماني سيباستيان فيتيل، يعاني من حالة من الاحباط بعد العقوبة التي وقعت عليه خلال سباق الجائزة الكبرى الكندي الأخير.



وقال بينوتو "49 عامًا": "أعرف سيباستيان وأعتقد أنه سيعود أقوى من أي وقت مضى".



وكان فيراري قد قرر في وقت سابق عدم الاستئناف ضد عقوبة "خمس ثوان" التي وقعت على فيتيل أمام اتحاد السيارات الدولي "فيا"، رغم إعلانه في وقت سابق اعتزامه القيام بهذا الإجراء.



يشار إلى أنه لولا العقوبة المذكورة لتوج فيتيل بلقب سباق الجائزة الكبرى الكندي. ونال فيتيل عقوبة "خمس ثواني" أثناء اللفة رقم 48 في السباق الذي أقيم بمدينة مونتريال الكندية، عندما عاد إلى مضمار السباق من خلال الطريق العشبي الموجود بجانب المضمار وارتطم بسيارة السائق البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، الذي يتربع على قمة ترتيب السائقين هذا العام.