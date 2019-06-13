كورة ستار مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا الان بث مباشر

كأس الأمم الأفريقية

بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا استعدادا لبطولةوالتى تستضيفها مصر ومن المقرر أن تبدأ في 21 يونيو الجاري مشاهدة مباراة مصر Vs تنزانيا بث مباشرتردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا منها قناة "تايم سبورت" عبر التردد الأرضى "ديجيتال"، وهو عن طريق إدخال التردد الرقمى UHF 32، وكذلك التردد "أنلوج" والذى يكون عن طريق "الإريال" والتى ستحل محل القناة الثانية أرضى، كما ستذاع المباراة على قناة أون سبورت