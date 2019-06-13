القاهرة : الخميس 13 يونيو 2019
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10:33 ص

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09:17 ص

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10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

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11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

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10:52 ص

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06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
مباريات
الخميس 13/يونيو/2019 - 07:21 م

كورة ستار مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا الان بث مباشر

كورة ستار مشاهدة
dostor.org/2667141

Time Sport تذيع مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر اليوم الخميس 13-6-2019 والمقامة على استاد برج العرب تايم سبورت وأون سبورت تذيع مباراة مصر وتنزانيا اليوم on sport بتعليق حاتم بطيشة 


كورة ستار مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا الان بث مباشر

شاهد أيضا.. Time sport بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا اليوم 13-6-2019 بدون تقطيع | تايم سبورت

بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تستضيفها مصر ومن المقرر أن تبدأ في 21 يونيو الجاري مشاهدة مباراة مصر Vs تنزانيا بث مباشر
تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا منها قناة "تايم سبورت" عبر التردد الأرضى "ديجيتال"، وهو عن طريق إدخال التردد الرقمى UHF 32، وكذلك التردد "أنلوج" والذى يكون عن طريق "الإريال" والتى ستحل محل القناة الثانية أرضى، كما ستذاع المباراة على قناة أون سبورت

كورة ستار مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا الان بث مباشر

موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية بث مباشر
10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة ستار مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا الان بث مباشر

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