كورة ستار مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا الان بث مباشر
Time Sport تذيع مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر اليوم الخميس 13-6-2019 والمقامة على استاد برج العرب تايم سبورت وأون سبورت تذيع مباراة مصر وتنزانيا اليوم on sport بتعليق حاتم بطيشة
بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تستضيفها مصر ومن المقرر أن تبدأ في 21 يونيو الجاري مشاهدة مباراة مصر Vs تنزانيا بث مباشر
تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا منها قناة "تايم سبورت" عبر التردد الأرضى "ديجيتال"، وهو عن طريق إدخال التردد الرقمى UHF 32، وكذلك التردد "أنلوج" والذى يكون عن طريق "الإريال" والتى ستحل محل القناة الثانية أرضى، كما ستذاع المباراة على قناة أون سبورت
10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:00 مساءاً بتوقيت مصر .