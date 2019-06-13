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الخميس 13/يونيو/2019 - 02:35 م

"فالكون- 9" ينطلق إلى الفضاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2666589

أعلنت شركة "سبيس إكس" عن إطلاقها صاروخ النقل "فالكون-9 " وعلى متنه ثلاثة أقمار صناعية كندية RADARSAT Constellation، إلى الفضاء بنجاح.

وقد أطلق الصاروخ عند الساعة 17.17 بتوقيت موسكو يوم الأربعاء 12 يونيو الجاري من مطار فاندينبرغ الفضائي بولاية كاليفورنيا. والأقمار الصناعية الكندية التي حملها إلى الفضاء وزن كل منها حوالي 1.4 طن وجميعها مخصصة لسبر الأرض.

وأسهم في صنع هذه الأقمار أكثر من 125 شركة كندية. ستحل أقمار RADARSAT Constellation محل أقمار RADARSAT-1 التي عملت في الفضاء أعوام 1995- 2013 وأقمار RADARSAT-2 التي تعمل منذ عام 2007.

أما مهمة مجموعة الأقمار الجديدة فهى مراقبة الظروف الجوية خلال عمليات إزالة عواقب الكوارث الطبيعية ومراقبة الملاحة البحرية.

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