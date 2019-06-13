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الخميس 13/يونيو/2019 - 06:57 ص

أمريكا تنضم لمسعى دبلوماسى لإنقاذ المحادثات فى السودان

أمريكا تنضم لمسعى
وكالات
dostor.org/2665775

يزور أكبر دبلوماسي أمريكا لشؤون أفريقيا السودان حاليا للمشاركة في مسعى دولي يهدف إلى حث المجلس العسكري والمعارضة على التوصل إلى اتفاق بشأن الانتقال الديمقراطي وذلك بعد شهرين من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.‭‭ ‬‬

تأتي الزيارة بعدما قال مبعوث إثيوبي، إن المجلس العسكري الانتقالي وتحالف جماعات الاحتجاج والمعارضة اتفقا على استئناف المحادثات، التي انهارت بعد فض اعتصام بالقوة في الثالث من يونيو.

والقى تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا، أمس الأربعاء، مع تحالف المعارضة الرئيسي وأجرى محادثات مع وكيلة وزارة الخارجية السودانية بالإنابة إلهام إبراهيم.

وقبل الاجتماعات قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن ناجي سيدعو الطرفين للعمل على تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات، وعينت أيضًا الولايات المتحدة يوم الأربعاء الدبلوماسي المخضرم دونالد بوث مبعوثا للسودان.

وبعد الاجتماع مع ناجي، قال تحالف المعارضة الرئيسي إنه سيشارك فقط في محادثات غير مباشرة ويملي شروطا أخرى.

وقال مدني عباس مدني القيادي بإعلان الحرية والتغيير ”أبلغنا رئيس الوزراء الإثيوبي رفضنا التفاوض المباشر مع المجلس العسكري“.

وتابع قائلا: "نقطة الخلاف بيننا واضحة وشروطنا واضحة نتحدث عن قضايا الانتقال للسلطة المدنية وحقوق الشهداء".

وأثارت إراقة الدماء في السودان قلق قوى عالمية بينها الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على الخرطوم خلال حكم البشير بسبب اتهامه بدعم جماعات مسلحة في الحرب الأهلية بدارفور.

والاستقرار في البلد الذي يقطنه 40 مليون شخص ضروري في منطقة مضطربة تكابد الكثير في مواجهة صراعات وحركات تمرد من منطقة القرن الأفريقي إلى مصر وليبيا.

ويحظى المجلس العسكري بدعم من السعودية والإمارات اللتين عرضتا معا مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

تفاؤل
وكتب أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على تويتر قائلا: "الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل وندعو أن يؤسس لاتفاق يقود المرحلة الانتقالية عبر شراكة حقيقية وثابتة".

وأشاد أيضًا بدور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي زار الخرطوم الأسبوع الماضي في مهمة للوساطة ومن المتوقع أن يعود إلى هناك هذا الأسبوع.

ويقول مسعفون مرتبطون بالمعارضة إن الحملة التي بدأت في الثالث من يونيو أسفرت عن مقتل 118 شخصًا على الأقل، وأكدت الحكومة سقوط 61 قتيلا بينهم ثلاثة من أفراد الأمن.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن وزارة الخارجية استدعت السفير البريطاني بالخرطوم يوم الأربعاء للاحتجاج على تصريحاته بشأن التطورات السياسية في البلاد.

وكتب السفير البريطاني عرفان صديق على "تويتر" الأسبوع الماضي بعد محاولات لفض اعتصام المحتجين بالسودان: "لا مبرر لمثل هذا الهجوم. يجب أن يتوقف ذلك الآن".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية لوكالة السودان للأنباء إن الوزارة تحتج على التغريدات المتكررة للسفير والتي تتعارض مع: "الأعراف الدبلوماسية الراسخة".

وكانت المحادثات قد وصلت بالفعل إلى طريق مسدود قبل الحملة إذ واجه الجانبان صعوبة في الاتفاق على تشكيلة مجلس سيادي يشرف على المرحلة الانتقالية.

وفي الخرطوم، عاد الموظفون إلى أعمالهم يوم الأربعاء وفتحت المتاجر بعدما علق تحالف المعارضة حملة الإضرابات والعصيان المدني التي استمرت ثلاثة أيام.

واصطف الكثيرون أمام ماكينات الصرف الآلي والبنوك التي كانت مغلقة بسبب عطلة عيد الفطر ثم الإضراب.

وما زال السودان يعاني انقطاع الإنترنت. كما لا تزال بعض الشوارع الجانبية التي أغلقها المحتجون، مغلقة بشكل جزئي ببقايا الحواجز. وامتلأت صناديق القمامة عن آخرها إذ لم يتم إفراغها منذ أيام.

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