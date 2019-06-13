السعودية: استهداف الحوثى مطار أبها يفضح إرهاب إيران

أكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الخميس، أن استهداف مليشيا الحوثي مطار أبها المدني تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها.



وقال نائب وزير الدفاع السعودي في سلسلة تغريدات على "تويتر": "سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع التزامنا بكافة القوانين الدولية، حفاظا على أمن واستقرار المنطقة".



وأشار إلى أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تستمر "في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق، والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب بإصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة، أسأل الله لهم الشفاء العاجل".



وأضاف: "سنواجه جرائم مليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر"، مشددا على أن "وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه المليشيا الإرهابية، وأؤكد أننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع التزامنا بكافة القوانين الدولية وقواعده العرفية حفاظا على أمن واستقرار المنطقة".



ولفت إلى أنه "منذ 40 عامًا والنظام الإيراني يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى ويمول الإرهابيين ومنهم مليشيا الحوثي".



كان التحالف العربي في اليمن أعلن إصابة 26 شخصا بينهم نساء وأطفال نتيجة المقذوف الحوثي على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن مقذوفا معاديا (حوثيا) سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من جنسيات مختلفة.



ولاقى العمل الإرهابي إدانات دولية وإقليمية وعربية بشكل واسع، كما طالبت العديد من الدول والمنظمات الدولية بأهمية التصدي لإرهاب المليشيا الحوثية.