الكشف عن مدة عقد جريزمان فى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مدة العقد الذي سيوقعه لاعب فريق أتلتيكو مدريد "أنطوان جريزمان" في صفوف فريق برشلونة.



اللاعب الفرنسي ارتبط مرارًا وتكرارًا بخطوة الرحيل إلى النادي الكتالوني، خاصة في الصيف الماضي، ولكنه قرر في النهاية البقاء مع الأتلتي.



ورغم ذلك، فإن "جريزمان" قرر في الشهر الماضي إنهاء مسيرته مع أتلتيكو، دون الكشف عن وجهته المقبلة.



وانتشرت التكهنات حول النادي الذي سينتقل "جريزمان" إلى صفوفه، ومن ضمنهم مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، إلى جانب مانشستر يونايتد.



ولكن إذاعة "كادينا كوبي سير" الإسبانية أكدت أن "جريزمان" سينتقل إلى صفوف برشلونة في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



وأوضحت أن "جريزمان" لديه اتفاق بالفعل مع مسئولي البلوجرانا بشأن مدة العقد الذي سيوقعه في الكامب نو.



وأفادت أن مدة ذلك العقد سيكون خمس سنوات.