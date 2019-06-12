552 حريقًا بالأراضي الزراعية التونسية خلال ٩ أيام

أكد الناطق الرسمي باسم وحدات الحماية المدنية التونسية معز تريعة اليوم الأربعاء أن عدد الحرائق التي طالت المساحات الزراعية ارتفع خلال الفترة من ٤ يونيو الجاري وحتى اليوم إلى 552 حريقا مقابل 338 حريقا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وأن هناك عوامل بشرية تسببت في أغلبها.



وأوضح تريعة، في تصريح اليوم، أن 96% من هذه الحرائق تعود إلى عوامل بشرية وأن 4% فقط تعود إلى التغيرات المناخية.



وأشار إلى أن هذه الحرائق أتت على 681 هكتارا (23 هكتارا من الغابات و544 من الأراضي الزراعية و114 هكتارا من الأعشاب الجافة) مقابل 242 هكتارا العام الماضي طالت 12 هكتارا من الغابات و199 هكتارا من الأراضي الفلاحية و200 هكتار من الأعشاب الجافة.

