إزالة أجزاء من عقار يمثل خطورة على حياة المواطنين بغرب الإسكندرية

أزال حي غرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أجزاء من عقار يمثل خطورة داهمة على أروح المواطنين أو الممتلكات، حيت تم تكلفة لجنة الازالة باستمرار العمل لإزالة الأجزاء الخطرة للعقارات والمبانى الصادر لها قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتمثل خطورة داهمة.



وأزالت سكرتيرة عام الحي المهندسة ابتسام الشافعي، وإدارة المشروعات والعضو القانوني، بناء على تعليمات اللواء هشام كمال رئيس حي غرب، الخطورة الداهمة، لجزء من العقار رقم 60 شارع حافظ حسنين ناصية شارع القفال، والتي تمثل خطورة داهمة على حياه المارة، والصادر له قرار ترميم رقم 167 لسنة 2018، وجار عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط واستشارى بكلية الهندسة لاستصدار القرار للعقار المذكور، وذلك حفاظا علي الأروح والممتلكات.