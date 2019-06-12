القاهرة : الأربعاء 12 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
10:25 م

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد
محافظات
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:36 م

إزالة أجزاء من عقار يمثل خطورة على حياة المواطنين بغرب الإسكندرية

إزالة أجزاء من عقار
هبه عويضه
dostor.org/2665547

أزال حي غرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أجزاء من عقار يمثل خطورة داهمة على أروح المواطنين أو الممتلكات، حيت تم تكلفة لجنة الازالة باستمرار العمل لإزالة الأجزاء الخطرة للعقارات والمبانى الصادر لها قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتمثل خطورة داهمة.

وأزالت سكرتيرة عام الحي المهندسة ابتسام الشافعي، وإدارة المشروعات والعضو القانوني، بناء على تعليمات اللواء هشام كمال رئيس حي غرب، الخطورة الداهمة، لجزء من العقار رقم 60 شارع حافظ حسنين ناصية شارع القفال، والتي تمثل خطورة داهمة على حياه المارة، والصادر له قرار ترميم رقم 167 لسنة 2018، وجار عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط واستشارى بكلية الهندسة لاستصدار القرار للعقار المذكور، وذلك حفاظا علي الأروح والممتلكات.

إزالة أجزاء من عقار يمثل خطورة على حياة المواطنين بغرب الإسكندرية
إزالة أجزاء من عقار يمثل خطورة على حياة المواطنين بغرب الإسكندرية
إزالة أجزاء من عقار يمثل خطورة على حياة المواطنين بغرب الإسكندرية
اقرأ أيضًا
منذ سنة و نصف

بالصور.. مصابو أتوبيس الإسكندرية يروون تفاصيل اللحظات الأخيرة للحادث

الآن

السودان يستدعي السفير البريطاني احتجاجًا على تصريحاته

"اتحاد الكرة" يضع شرطًا لمشاركة الأندية في أكثر من بطولة

غرفة عمليات مركزية من 10 وزارات استعدادًا لأمم إفريقيا

حقيقة طلب صلاح تخصيص غرفة منفردة في معكسر المنتخب

ads
الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

حقيقة طلب صلاح تخصيص غرفة منفردة في معكسر المنتخب

تحقيقات حادث "دائري المعادي": الجثث سليمة وسبب الوفاة كسور وتهشم

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

ألبومات الصور

حريق في معرض موبيليات بمركز طهطا بسوهاج (صور)

محافظ بنى سويف: 3 آلاف جنيه مساعدة لأسرة طفلة مريضة بفشل كلوي

افتتاح المرحلة الأولى من برنامج ميكنة مستشفى الأورام بأسيوط

ضبط 103 عبوة كريمات تجميل منتهية الصلاحية في مطروح

رياضة

ريال مدريد يضم ميندي من ليون الفرنسي

مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع بوجبا لريال مدريد

نور الشربيني تودع منافسات بطولة "سي أي بي" للأسكواش

نجم الساعة

جميلة عوض: «سبع البرُمبة» يشبه أفلام الزمن الجميل و«أنا مش كوميديانة»

الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

حقيقة طلب صلاح تخصيص غرفة منفردة في معكسر المنتخب

تحقيقات حادث "دائري المعادي": الجثث سليمة وسبب الوفاة كسور وتهشم

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

الرئيس نيوز

بسبب "تغريدة" على تويتر.. استدعاء السفير البريطاني لدى الخرطوم

خطة "الرى" لجاهزية الترع خلال فترة "أقصى الاحتياجات المائية"

"تراجع جماعي" للعملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم.. والدولار مستقر

ارتفاع عدد ضحايا حادث كوبري طرة المروع

الحسين: الثورة السودانية تعرضت لـ"السرقة".. وأصحابها ليسوا في الواجهة الآن

كشكول

اجتماع طارئ بالمنيا الأزهرية تمهيدًا للعام الدراسى الجديد

رئيس الجيزة الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية بالعمرانية

شروط القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الأزهرية

نائب وزير التعليم يكشف موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

بالفيديو والصور..القصة الكاملة لحرق طالبات الأزهر قدم زميلتهن والمعاهد ترد

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

نشر أقمار صناعية كندية بعد سابع إطلاق لشركة "سبيس اكس"

دراج روسي يلقى حتفه أثناء استعراض مهاراته (فيديو)

صاعقة تقتل زرافتين.. وحديقة حيوان فلوريدا: "نشعر بالحزن"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

السكري في منتصف العمر يزيد خطر السكتة الدماغية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎