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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:29 م

الجمهور يغادر الفيلم الأسترالى "The Nightingale" بعد 20 دقيقة من عرضه

الجمهور يغادر الفيلم
dostor.org/2665540

أثارعرض فيلم The Nightingale استياء المشاهدين خلال عرضه فى مهرجان سيدني السينمائي بسبب مشاهد العنف ضد النساء والأطفال، ودفعهم للمغادرة بعد مرور 20 دقيقة.

الفيلم الأسترالى تدور أحداثه فى القرن الثامن عشر، حول المدانة الإيرلندية "كلير" البالغة من العمر 21 عاما وتجسدها أيسلينج فرانسيوسي التي تسافر عبر غابات تسامنيا سعيا وراء الانتقام من الضابط البريطاني وجنودة الذين ارتكبوا فظائع ضدها وضد عائلتها وذلك بمساعدة السكان الأصليين.

كما علق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى على الفيلم، مؤكدين على أنه سيء وتسبب فى مغادرة عدد من المشاهدين خاصة مع مشاهد العنف المبالغ فيها وفق ما ذكره موقع News.com.

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