شكاوى الأعلى للإعلام تستدعي رئيسي مجلس إدارة موقعي "الكلمة" و"تواصل"

عقدت اليوم لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا لها برئاسة جمال شوقي، للتحقيق في شكاوى عدة تلقتها بخصوص مخالفات بعض القنوات والصحف والإعلانات.



وقررت اللجنة استدعاء هشام جاد رئيس مجلس إدارة موقع وجريدة "الكلمة" بالإضافة إلى استدعاء رئيس مجلس إدارة موقع "تواصل" الإخباري، لتقديم مستنداتهما في الشكوى المقدمة ضدهما من الشركة المصرية للاتصالات، تتهمهما ببث شائعات وأكاذيب تضر بأسهم الشركة في بورصة القاهرة ولندن كما تضر بسمعة الشركة، بحسب الشكوى.

