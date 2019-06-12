عجز الموازنة الأمريكية يرتفع 41% خلال مايو

ارتفع عجز الموازنة في الولايات المتحدة بنحو 41 % خلال مايو الماضي على أساس سنوي، بأكثر من توقعات المحللين.



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانات صادرة، اليوم الأربعاء، أن الموازنة الأمريكية سجلت عجزًا بقيمة 207.7 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة بعجز 146.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2018.



وكانت توقعات المحللين تشير إلى تسجيل عجز الموازنة الأمريكية 199.2 مليار دولار خلال نفس الفترة.



في حين ارتفعت الإيرادات الحكومية إلى 232.06 مليار دولار، مقارنة مع 217.07 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.



كما ارتفعت المصروفات إلى 439.8 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 363.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2018.



وخلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي، بلغ عجز الموازنة الأمريكية 738 مليار دولار، مقارنة مع 532 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.



وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية 0.3 % إلى 96.938.