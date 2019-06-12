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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:56 م

وفد صيني يناقش مشروعًا بحثيًا في الاستزراع السمكي بـ"علوم الإسكندرية"

وفد صيني يناقش مشروعًا
أحمد عاشور
dostor.org/2665326

زار وفد صيني برئاسة الدكتور يوشين شانج أستاذ الاستزراع السمكي بكلية المصايد بجامعة هوازهونج الصينية، كلية العلوم جامعة الإسكندرية.

وناقش الوفد مع الدكتورة أماني عبد الحميد إسماعيل، القائمة بأعمال عميد كلية العلوم، مقترح المشروع البحثي المشترك المقدم من قسم علوم البحار بالكلية في مجال الاستزراع السمكي المكثف في المجاري المائية داخل الأحواض الترابية، في إطار برنامج التعاون العلمي الصيني المصري.

وقدم «شانج»، عرضًا مختصرًا عن جامعة هوازهونج الصينية، وعرضًا مماثلًا له عن جامعة الإسكندرية بشكل عام وكلية العلوم بشكل خاص، بالإضافة إلى أن الجانبين ناقشا سبل التعاون العلمي بين الجانبين في مجالات الثروة السمكية وعلوم البحار بشكل عام.

وفد صيني يناقش مشروعًا بحثيًا في الاستزراع السمكي بـ"علوم الإسكندرية"
وفد صيني يناقش مشروعًا بحثيًا في الاستزراع السمكي بـ"علوم الإسكندرية"
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