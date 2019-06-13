"جبل الزيت" محطة رياح بـ قدرة 220 ميجاوات.. تكلفتها 38 مليار ين يابانى

تُوَلِد محطة جبل الزيت الكهرباء من طاقة الرياح، حيث يبلغ إجمالي قدرتها 220 ميجاوات، وتقع المحطة في منطقة خليج الزيت على طول ساحل البحر الأحمر، حوالي 350 كيلومتر جنوب شرق القاهرة.



وشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح محطة جبل الزيت في شهر يوليو من عام 2018، لتضيف 1% من إجمالي القدرة الإنتاجية في مصر، مما يؤدي إلى الحد من إنبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بحوالي 49400 طن مقارنة بمحطات توليد الكهرباء من الوقود الحفري ذات القدرة الإنتاجية المماثلة.



ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية والحد من استهلاك الوقود الحفري، مما سيساهم في تلبية احتياجات قطاعات الاستهلاك المتزايدة للكهرباء والتخفيف من أعراض التغير المناخي من خلال الحد من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي سيدعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية والحفاظ على البيئة في مصر.



ينفذ المشروع بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، وقدم قرض ميسر لتنفيذ المشروع في 30 مارس 2010، ووقعت الحكومتان اليابانية والمصرية إتفاقية مشروع محطة جبل الزيت في لتوفير الدعم المالي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال قرض بإجمالي 38 مليار ين ياباني.



يتضمن المشروع إنشاء محطة تحتوي على 110 توربينات، وتبلغ قدرة التوربينة الواحدة 2 ميجاوات ليصل إجمالي الإنتاج إلى 220 ميجاوات لتضيفها الحكومة المصرية لإجمالي القدرة الإنتاجية في مصر، وتتضمن عمليات إنشاء المحطة تركيب التوربينات والأعمال المدنية والبنية التحتية وأعمال التركيب والكهرباء، بالإضافة إلى الضمان وأعمال التشغيل والصيانة لثلاثة أعوام.



كما يتضمن المشروع توسعة وتطوير محطة المحولات المنشأة مسبقًا بقدرة 220 كيلوفولت، عن طريق اضافة 250 ميجافولت أمبير لتحويل الكهرباء المولدة وتوصيلها بشبكة النقل.