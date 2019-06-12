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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 01:11 م

وفد من لجنة الزراعة بالبرلمان يزور الدقهلية

النائب هشام الشعينى
النائب هشام الشعينى
كريمة أبو زيد
dostor.org/2664578

انطلق وفد برلماني من لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة، منذ قليل، إلى محافظة الدقهلية، في زيارة ميدانية لمدة 3 أيام، وذلك لتفقد بعض المشكلات التي يعانى منها المزارعين.

ويلتقى وفد اللجنة، اليوم الأربعاء، بمحافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، وعدد من المسئولين التنفيذيين.

ومن المقرر أن يزور الوفد البرلماني، غدًا الخميس، منطقة كلابشو وزيان، لتفقد أوضاع المزارعين ومشكلاتهم، بالإضافة إلى زيارة شركة الدقهلية للسكر.

ويضم الوفد البرلماني، كل من النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة، وعثمان المنتصر أمين سر اللجنة، والسيد حسن موسى، ومحمود عبدالله هيبة، وسيف الله محمد نصر الصافى، أحمد أبو خليل، صبرى داوود، حمزة عبد المنصف همام، عامر عبدالله حامد، عبد الحميد الدمرداش، ومحمد سعد تمراز.

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