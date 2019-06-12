ترامب يلتقي نظيره البولندي لإعلان توسيع الشراكة العسكرية

يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره البولندي أندريه دودا في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، حيث يعلن البلدان توسيع شراكتهما العسكرية.



وهذه هي المرة الثانية التي يزور فيها دودا واشنطن خلال عام واحد. وقال دودا لصحيفة "سيتشى" البولندية: "هذه ليست دعوات مجاملة؛ فالمصالح المشتركة تناقَش بالتأكيد"، مضيفا أنه لم يكن هناك أي رئيس بولندي آخر قد تردد على البيت الأبيض كثيرا مثله.



ولطالما كانت بولندا تتطلع إلى تعزيز تحالفها مع واشنطن، من أجل مواجهة روسيا وأيضا وسط النزاعات مع الاتحاد الأوروبي بشأن ميلها غير الليبرالي.



وكان مسؤولو الدفاع الأمريكيون والبولنديون قد اجتمعوا بالفعل في وزارة الدفاع الأمريكية بنتاجون أمس الثلاثاء قبل ما وصفته الإدارة بأنه "إعلان مهم".



ومن المحتمل ألا يصل الإعلان إلى حد تنفيذ اقتراح بولندا إقامة قاعدة عسكرية بها تحمل اسم "فورت ترامب"، لكن مع ذلك فربما يشهد زيادة في وجود القوات الأمريكية والعمليات اللوجستية، وعززت واشنطن بالفعل وجودها العسكري في بولندا في عام 2016.



وسوف تشهد رحلة دودا أيضا محاولة إبرام اتفاقيات حول الطاقة في الولايات المتحدة، ويحاول ترامب بيع المزيد من النفط الأمريكي لأوروبا وتعزيز الشركات المحلية وتقليل اعتماد القارة على الإمدادات الروسية.