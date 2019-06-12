لاسارتي يطالب بدعم هجوم الأهلي من الدوري الأمريكي

تمسك المدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي المصري بضم مهاجم لاتيني للفريق في الموسم المقبل.



وأبدى لاسارتي رغبته في ضم مهاجم أجنبي جديد واشترط أن يكون من قارة أمريكا الجنوبية بمواصفات مهارية خاصة بجانب قدراته التهديفية، خاصة أن الفريق يفتقد بعض الحلول، وذلك بحسب ما ذكره المدرب الأوروجواياني في تقريره الذي قدمه لرئيس النادي محمود الخطيب.



ويضم الأهلي 4 لاعبين أجانب هم المغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو دا كوستا والنيجيري جونيور أجايي.



ورفض لاسارتي فكرة التعاقد مع بعض المهاجمين الأفارقة الذين تم عرضهم عليه أخيرًا، وطلب ضم مهاجم لاتيني كخيار أول بالنسبة له، بينما وضع خيار التعاقد مع اللاعبين الأفارقة في حال رغب أزارو في الرحيل.



وحصل لاسارتي على إجازة وغادر إلى بلاده وسيعود لقيادة التدريبات في مصر بداية من يوم 22 يونيو الجاري.