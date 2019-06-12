حقائب التسوق الورقية أم المصنوعة من القماش

إذا كنت ممن يفضلون شراء الأكياس البلاستيكية لتضع فيها احتياجاتك من محلات البقالة، اقرأ المقال التالي، حيث يوجد قليل من الأشخاص لديهم كيس من القماش عندما يقررون عفويا الذهاب إلى البقالة.



وبدلا من وضع المشتريات في الأكياس البلاستيكية المعتادة، تبيع بعض المتاجر أيضا بدائل مصنوعة من الورق أو قصب السكر أو النسيج. ولكن ما الأفضل للاستخدام في حالات الطوارئ.



ينصح المركز الاتحادي الألماني للتغذية باستخدام حقائب قابلة لإعادة الاستخدام في حال كنت تستخدمها أكثر من مرة. وفي الواقع، إنتاجها أكثر ضررا على البيئة من الحقائب التي تستخدم مرة واحدة.



وتؤكد وكالة البيئة الألمانية أيضا أنه بغض النظر عن نوع الحقيبة، يجب أن تستخدمها دائما أكثر من مرة، حتى توفر على البيئة إنتاج حقيبة جديدة.



وقد تبدو الحقائب البلاستيكية القابلة للتحلل حلا طارئا جيدا، ولكنها تأخذ فترة طويلة للتحلل في الفضاء الشاسع أو في السماد العضوي. ولا يمكن الوصول لدرجات الحرارة المرتفعة المطلوبة إلا في منشآت المخلفات الخضراء.



وهناك مشكلة أخرى وهي أنه من الصعب تمييز المواد البلاستيكية القابلة للتحلل من غيرها من البلاستيك. فإذا كانت هذه الحقيبة موجودة في مخلفاتك العضوية، فإن العديد من مصانع التسميد سوف تزيلها. ولكن إذا وجدت طريقها إلى عمليات إعادة تدوير البلاستيك، فستعطل الدورة هناك لأنها ليست

بلاستيك كلاسيكي. لذلك عادة ما ينتهي بها الحال في القمامة العادية.



وكما هو الحال مع الحقائب البلاستيكية، فإن الحقائب الورقية هي منتج يستخدم مرة واحدة وليس صديقا للبيئة لحد كبير. ولكن يمكن أن تكون خيارا جيدا في الدول التي تقدم إعادة تدوير الورق طالما أن الحقيبة لا ينتهي بها الحال في القمامة العادية.