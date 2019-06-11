فرنسا تضمد الجراح بفوز في أندورا وتركيا تخسر من أيسلندا

فازت فرنسا بسهولة 4-صفر خارج أرضها أمام أندورا المتواضعة لتعود لصدارة المجموعة الثامنة بتصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم اليوم الثلاثاء متجاوزة الهزيمة الصادمة أمام تركيا.



وضع كيليان مبابي أبطال العالم في المقدمة بتسديدة متقنة منفوق الحارس في الدقيقة 11 وهو الهدف رقم 100 في مسيرة المهاجم البالغ عمره 20 عاما.



وعزز وسام بن يدر وفلوريان توفين التقدم قبل الاستراحة بمساعدة الحارس المتردد جوسيب جوميز وهز اللاعبان الشباك لأول مرة مع المنتخب.

وأضاف المدافع كورت زوما الهدف الرابع بعد مرور ساعة، وهو هدفه الدولي الأول أيضا، مستغلا ركلة ركنية.



وضمد الانتصار جرح الهزيمة 2-صفر من تركيا الأسبوع الماضي وتقدمت فرنسا للصدارة بفارق الأهداف عن تركيا صاحبة المركز الثاني وأيسلندا الثالثة في جدول الترتيب.



وفازت أيسلندا 2-1 على تركيا بينما تغلبت ألبانيا 2-صفر على مولدوفا وصعدت للمركز الرابع بست نقاط بينما تقبع أندورا في المركز الأخير بدون رصيد.