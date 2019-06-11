أحساء الإسكندرية تكثف جهودها لرفع المخلفات "صور"

تُكثفت أحياء الإسكندرية جهودها لرفع المخلفات المتنوعة للارتقاء بمستوي النظافة، ففي حي وسط، برئاسة اللواء سمير صدقي، تم رفع 36طن مخلفات متنوعة، حيث رفع جهاز النظافة بالحي اليوم الثلاثاء، 8 أطنان أتربة من شارع ابن تومارت بامبروزو، و4 أطنان من شارع جلال الدسوقي بالحضرة، و8 أطنان مخلفات متنوعة من شارع الشيخ سعدي بالحضرة البحرية.

بالإضافة إلى 16 طن مخلفات هدم من شارع 6 وأبور المياه لفتح الشارع، وذلك بعمال ومعدات جهاز النظافة.



وفي نفس السياق، تابعت إدارة الرصد البيئي بحي المنتزة أول، أعمال رفع المخلفات داخل قطاع خورشيد، وذلك ردا علي الشكوي المتكررة من سوء حالة النظافة داخل بعض عزب خورشيد.



كما قامت ادارة الرصد البيئي بحى غرب، برئاسة اللواء هشام كمال بتحميل ورفع عدد 3 نقلات مخلفات اتربة وردم اسفل كوبري التاريخ، بحوالي20 طن، كما تم متابعة اعمال شركة نهضة مصر للخدمات البيئية.