صراف آلي يفقد عقله ويقذف النقود أمام الناس (فيديو)

أصاب خلل فني إلكتروني صرافا آليا في العاصمة البريطانية لندن، حيث بدأ بقذف النقود الورقية من فئة 20 جنيه إسترليني في الشارع أمام الناس.



ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر صرافا آليا يقذف النقود بشكل عشوائي أمام المارة في العاصمة البريطانية لندن.



ونقلت "سكاي نيوز عربية" أن فئة النقود التي قذفها الصراف هي من فئة 20 جنيه أسترليني، فيما سارعت السلطات إلى وضع حقيبة أمام الصراف من أجل التقاط النقود.



ووقعت الحادثة في إحدى محطات مترو الأنفاق في لندن، مما دفع عشرات المارة والركاب إلى الوقوف لاستبيان الموقف، وكان يقف أمامهم رجل أمن.



وكشفت الشركة المسؤولة عن هذا الصراف أن الأمر يعود لخلل فني تزامن مع سحب أحد الزبائن للنقود من الجهاز، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمشكلة التعامل مع النقود الورقية من فئة 20 جنيها.