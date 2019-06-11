حملة أمنية مكبرة بمطروح لإزالة الاشغالات

شنت مديرية أمن مطروح صباح الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط والأمن والأمان بالشوارع والميادين، بناءً على توجيهات اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مطروح، بمشاركة جميع قطاعات المديرية.



أسفرت الحملة عن ضبط 44 قضية متنوعة، بإجمالي 163 مخالفة مختلفة الأنواع والأشكال سلمت إلى مجلس ومدينة مطروح بالإضافة إلى تنفيذ قرار إزالة لسنه 2019 اشغالات " كشك، 20 قضية تموينية متنوعة، بالإضافة إلى فحص 133 متهمًا في قضايا مختلفة ما بين أحكام جزئية، جنائية، مستأنف وغرامات ومخالفات.



من ناحية أخرى، تمكنت الأكمنة الثابتة المعدة على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، والأكمنة المتحركة داخل المدينة لإدارة مرور مطروح من ضبط 436 مخالفات مرورية متنوعة تم التصالح الفوري في 66 مخالفة منها.