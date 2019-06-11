التخطيط تكشف أهم ملامح خطة تطوير الإسكندرية وتحويلها لمقصد عالمي

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر إحدي الصفحات التي تديرها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عددًا من المعلومات عن مخطط تطوير حدائق المنتزه بعروس البحر المتوسط، لتعود محافظة الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية مرة أخرى وهمزة وصل مع مختلف دول حوض البحر المتوسط.



وتضم لجنة تطوير منطقة المنتزه المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء بهاء طاحون، رئيس شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، وطارق الجندي، المدير التنفيذي لشركة جريد، واللواء أمير سيد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني.



وتهدف خطة التطوير إلى إعادة صياغة الحدائق لتضاهي كبرى المتنزهات العالمية وتحويلها إلى قبلة جديدة للسياحة الوافدة بالبحر المتوسط.



وجاري دراسة ربط المنطقة بحريا مع باقي موانئ حوض البحر المتوسط من خلال إقامة مرس عالمي للسفن واليخوت، وإنشاء كورنيش مفتوح، وبرنامج متنوع من الفاعليات الفنية والرياضية.



ولا مساس بالرقعة الخضراء بالحدائق أو المناطق الآثرية، حيث سيتم العمل على زيادتها من خلال إنشاء نظام ري حديث مستدام، والعناية بالنباتات والأشجار النادرة من خلال متخصصين.



وإزالة كافة التعديات غير القانونية، وجعل الحدائق مقصد عالمي يجذب السياح من مختلف دول العالم.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا جمهوريًا رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة لتطوير منطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.