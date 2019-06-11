وزير الخارجية الباكستانى يؤكد التزام بلاده بدعم السلام فى أفغانستان

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، التزام بلاده بأداء دورها الإيجابي في دعم عملية السلام الأفغانية، والحفاظ على السلام في المنطقة.



صرح بذلك خلال لقائه اليوم في مكتبه بإسلام آباد، بنائب وزير الخارجية الأفغاني، إدريس زمان، الذي يزور باكستان حاليًا لحضور الاجتماع الأول لمراجعة "خطة العمل المشتركة للسلام والتضامن" الباكستانية الأفغانية.



وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين إسلام آباد وكابل، وعددًا من موضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك عملية السلام الأفغانية.



وشدد قريشي على ضرورة بذل جهود مشتركة لجعل خطة عمل أفغانستان وباكستان من أجل السلام والتضامن أكثر فعّالية.



من جانبه أعرب نائب وزير الخارجية الأفغاني عن تقديره لجهود باكستان في دعم عملية السلام الأفغانية.