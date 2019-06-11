سول تتبرع بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي للأمم المتحدة

ذكرت وزارة الوحدة أن كوريا الجنوبية أرسلت اليوم الثلاثاء، تبرعا بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي سبق أن تعهدت به لوكالات الأمم المتحدة لدعم جهودها لتقديم المساعدة للمحتاجين من النساء والأطفال في كوريا الشمالية.



أقرت حكومة سيول الأسبوع الماضي خطة التبرع لبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لمشاريعهما لدعم تغذية الأطفال والنساء الحوامل في كوريا الشمالية ومعالجة مشاكلهم الصحية.



تم تخصيص 4.5 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي في حين يتم منح المبلغ المتبقي لليونيسيف.



تم تحويل الأموال إلى الوكالات المعنية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وفقا لوزارة الوحدة.



هذا وصرح مسؤول بالوزارة في وقت سابق من اليوم أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول قبل أن يتم الإنفاق الفعلي لهذه الأموال على مشاريع الوكالات في كوريا الشمالية، مضيفًا أنهم يعملون على تقليل الوقت اللازم للتنفيذ نظرًا للحاجة الملحة للكثيرين من الشعب الكوري الشمالي.



تعد هذا أول منحة إنسانية يتم تقديمها إلى كوريا الشمالية من خلال الوكالات الدولية من قبل حكومة مون جيه-إن منذ توليه الرئاسة في عام 2017.



تتزايد المخاوف من تفاقم مشكلة الغذاء في كوريا الشمالية والتي يبدو أنها تأثرت بشدة بالعقوبات العالمية، فضلا عن سنوات من الظروف الجوية غير المواتية.



يذكر أن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة أعلنا مؤخرًا في تقرير مستند إلى زيارة إلى كوريا الشمالية أن إنتاج الشمال من المحاصيل في العام الماضي بلغ أدنى مستوى له منذ عام 2008، وأضافا أن ما يقدر بنحو 10 ملايين شخص، أي ما يعادل 40% من السكان في حاجة ماسة للغذاء.



وتضع كوريا الجنوبية خطة منفصلة لإرسال المساعدات الغذائية إلى كوريا الشمالية من خلال الوكالات الدولية.