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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:50 ص

الأرصاد: موجة حر جديدة بداية من اليوم.. والقاهرة 37 درجة

الأرصاد: موجة حر
أ ش أ
dostor.org/2661727

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تبدأ موجة حارة جديدة اليوم الثلاثاء، ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:
الصغرى العظمى
القاهرة 24 37
شبين الكوم 23 36
طنطا 23 36
دمنهور 21 34
الإسكندرية 22 29
بلطيم 21 29
مطروح 21 27
السلوم 20 30
سيوة 21 38
بورسعيد 23 30
دمياط 22 29
الزقازيق 22 37
الإسماعيلية 22 37
السويس 23 36
العريش 19 36
رفح 20 35
رأس سدر 23 38
نخل 17 37
نويبع 26 35
طابا 22 35
كاترين 16 32
الطور 25 35
شرم الشيخ 25 37
الغردقة 26 36
مرسى علم 26 35
الفيوم 23 37
بنى سويف 23 38
المنيا 23 38
أسيوط 24 38
سوهاج 24 39
قنا 25 39
الأقصر 25 40
أسوان 28 40
أبوسمبل 26 40
الوادى الجديد 20 41
شلاتين 24 36
أبورماد 25 35
حلايب 25 34
رأس حدربة 26 33.

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