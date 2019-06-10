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الإثنين 10/يونيو/2019 - 06:24 م

انتظام حركة الطيران بمطارات السودان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد عمر
dostor.org/2661218

أكدت شركة مطارات السودان القابضة، اليوم، أن ممثلي أكثر من 30 شركة ووحدة ومؤسسة وطنية ساهموا في تشغيل مطار الخرطوم انحيازا لخدمة الوطن والمواطنين.

وقال الفريق أول حسين تاج السر حسن بشير حامد، مدير الشركة القابضة لمطارات السودان في بيان اليوم، أن الحركة الجوية بمطار الخرطوم انتظمت أمس حيث شهد مطار الخرطوم هبوط وإقلاع 24 رحلة طيران لـ24 شركة طيران عالمية بينها اثنتان وطنيتان، وذلك وفق وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".

وأشار حسين تاج السر إلى أن هذه الشركات قد نفذت بنجاح عمليات نقل 4713 راكبا من وإلى مطار الخرطوم، حيث بلغ عدد المغادرين 2811 راكبا بينما وصل البلاد 1902 راكب خلال 24 ساعة.

وشدد الشركة القابضة لمطارات السودان جاهزية المطار والأطقم الفنية والإدارية والتشغيلية والأمنية للقيام بواجباتها نحو الوطن والمواطن، معتبرا قضية النقل الجوي وحركة المسافرين غير قابلة للمزايدات.

وكشف تاج السر عن تلقي الشركة لـ42 طلبا لرحلات إضافية من شركات الطيران المختلفة خلال يومي 9 و10 يونيو الجاري، مشيرا إلى عبور 192 طائرة أجواء السودان منها لوفتهانزا والخطوط الفرنسية والخطوط البريطانية والإماراتية والسعودية والسويسرية.

ودعت قوى الحرية والتغير المعارضة إلى عصيان مدني بالبلاد والامتناع عن العمل لشل الحركة بالدولة اعتراضا على إدارة المجلس العسكري لشؤون البلاد.

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