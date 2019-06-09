تركيب أجهزة تتبع لأتوبيسات نقل المشجعين خلال أمم أفريقيا

أنهت وزارة التنمية المحلية، إجراءتها بالتنسيق مع هيئة النقل العام، لتوفير وسائل لنقل للمشجعين، خلال فترة كأس الأمم الإفريقية وتزويد الميادين العامة والشوارع بالأتوبيسات اللازمة، ضمن التسهيلات التي تقدمها الحكومة خلال فترة تنظيم مصر لكأس الأمم الافريقية.



وخصصت محافظة القاهرة 1000 أتوبيس لخدمة البطولة ونقل الجمهور بأجر مناسب من وإلى الميادين والمحطات الرئيسية بالقاهرة الكبرى ومرورًا بجميع الاستادات التي ستقام عليها المباريات، بالإضافة إلى تركيب أجهزة تتبع لها لإحكام السيطرة على السائقين والتزامهم بخطوط السير وقواعد المرور.

