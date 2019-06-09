ديلي ميل: تزايد عمليات التجميل بين الرجال



من المعروف أن عمليات التجميل من الأمور التي تشغل بال الكثير من النساء، ولكن أصبحت تشغل بال الرجال أيضًا.



فوفقًا لإحصائية جديدة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كشفت أن إجراء عمليات التجميل للرجال في ارتفاع مستمر.



وأشار الباحثون، أن الكثير من الرجال يلجئون إلى عمليات التجميل بهدف إرضاء الطرف الآخر.



وذكر الباحثون، أن النسبة ارتفعت بين الرجال الذين أجروا عمليات التجميل بسبة 20 بالمائة مقارنة بالأعوام الماضية.



وهناك الكثير من عمليات التجميل التي أثارت الجدل في السنوات الماضية، مثل قيام رجل بتحويل وجهه إلى وجه كلب، وآخر أراد أن يتحول إلى بإربي، الأمر الذي أثار الجدل حول إجراء عمليات التجميل للرجال.