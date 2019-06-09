القاهرة : الأحد 09 يونيو 2019
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الأحد 09/يونيو/2019 - 05:50 م

ديلي ميل: تزايد عمليات التجميل بين الرجال

ديلي ميل: تزايد عمليات
إسلام جمال
dostor.org/2659177


من المعروف أن عمليات التجميل من الأمور التي تشغل بال الكثير من النساء، ولكن أصبحت تشغل بال الرجال أيضًا.

فوفقًا لإحصائية جديدة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كشفت أن إجراء عمليات التجميل للرجال في ارتفاع مستمر.

وأشار الباحثون، أن الكثير من الرجال يلجئون إلى عمليات التجميل بهدف إرضاء الطرف الآخر.

وذكر الباحثون، أن النسبة ارتفعت بين الرجال الذين أجروا عمليات التجميل بسبة 20 بالمائة مقارنة بالأعوام الماضية.

وهناك الكثير من عمليات التجميل التي أثارت الجدل في السنوات الماضية، مثل قيام رجل بتحويل وجهه إلى وجه كلب، وآخر أراد أن يتحول إلى بإربي، الأمر الذي أثار الجدل حول إجراء عمليات التجميل للرجال.

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