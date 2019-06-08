تعليم المنيا: غياب 209 طلاب بلجان ملوي.. وإصابة طالبة بالإغماء

شهد اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 2019 والذي يؤدي خلاله الطلاب والطالبات الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية غياب عدد من الطلاب والطالبات عن الامتحان بلجان إدارة ملوي التعليمية جنوب محافظة المنيا.



وأكد محسن التوني مدير إدارة ملوي التعليمية أن عدد من يحق لهم أداء الامتحان بلجان مركز ملوي يبلغ 3 آلاف و735 حضر منهم 3 آلاف و526 طالب وطالبة وغياب 209 طلاب وطالبات.



وأضاف التوني أن لجنة مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات بملوي شهدت حالة إغماء لإحدى الطالبات والتي أجريت لها الإسعافات وتم إخطار غرفة العمليات بهذه الحالة مشيرا إلي أن الامتحانات تسير بصورة جيدة حتى الآن ولم تقع أية تجاوزات أو أزمات ولم نتلق شكاوى.



يذكر أن محافظة المنيا تضم 80 لجنة يؤدي من خلالها 32 ألف و400 طالب وطالبة بمراكز المحافظة امتحانات الثانوية العامة لعام 2019.