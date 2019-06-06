بدء معسكر المنتخب الوطنى استعدادا لوديتى تنزانيا وغينيا

انطلق ظهر اليوم الخميس، معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بمدينة برج العرب؛ استعدادا لأداء مباراتين وديتين يومي 13 و16 يونيو الجاري أمام تنزانيا وغينيا قبل خوض نهائيات بطولة الأمم الإفريقية.



وحرص الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري، فور وصول اللاعبين وتسكينهم في الغرف داخل مقر الإقامة، على الاجتماع بهم لشرح بعض الأمور التنظيمية، مؤكدا على ضرورة أن يتعامل الجميع بروح الأسرة الواحدة خاصة وأن المعسكر سيستمر لأكثر من 40 يوم.



وشدد المدير الفني للفراعنة على ضرورة التحلي من الآن بشخصية البطل، مؤكدا أن اللاعبين المتواجدين هم بالفعل الأفضل في إفريقيا وتضع عليهم الجماهير آمالًا كبيرة للفوز بالبطولة.



فيما أوضح الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق كل الأمور الطبية المتعلقة بفترة المعسكر وما سيتم من إجراءات كشف المنشطات، مطالبا اللاعبين بالحرص وعدم تناول أي أدوية إلا تحت إشرافه.



من ناحيته، أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب على أهمية النظام والالتزام وأنه سيكون على تواصل دائم مع اللاعبين لتذليل الصعاب وحل أي مشكلة قد تظهر على السطح.



وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، وليد سليمان (الأهلي)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، أحمد على كامل (المقاولون العرب)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، مروان محسن (الأهلي)، محمد أبوجبل (سموحة)، طارق حامد (الزمالك)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني)، على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، أيمن أشرف (الأهلي)، محمد الشناوي (الأهلي)، محمود حمدي "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).