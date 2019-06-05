سحر نصر.. وزيرة بدرجة جدة "فيديو"

نشرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مقطع فيديو لها بصحبة حفيدتها "لينا"، وهما يحتفلان بالعيد ولكن بطريقتهما الخاصة.



ويظهر الفيديو حالة عائلية للوزيرة تعد الكحك مع حفيدتها بمناسبة عيد الفطر المبارك، في سابقة من نوعها أن يظهر مسئول حكومي ويعبر عن احتفاله بالعيد خارج الإطار الرسمي.



وقالت الوزيرة على حسابها الرسمي علي موقع "انستجرام": "العيد واحتفالاته ذكريات وعادات تتوارثها الأجيال، ويبقى ما نفعله ونحن صغار محفورًا في ذاكرتنا مهما مرت السنين" مضيفة: "لينا حفيدتي أثبتت مهارة وإتقان في عمل الكحك، حفظها الله وحفظ كل أطفالنا، كل عام أنتم بخير".



وكُلفت الدكتورة سحر نصر، بمنصب وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي بعد أداء اليمين في 14 يونيو 2018 بحكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وتعد سحر نصر من الرائدات المصريات في عالم الاقتصاد، وتنمية القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، حيث سبق أن تولت المدير الإقليمي لبرنامج الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.



وفي خلال عملها الممتد لـ17 عامًا مع البنك الدولي، عملت على عدة قضايا هامة كالتمويل المتناهي الصغر، تنمية القطاع الخاص مع التركيز على قضايا المساواة بين الجنسين.

