استقرار أسعار العملات العربية خلال أول أيام عيد الفطر

استقرت اليوم الأربعاء، أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصرى، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى، وسجل سعر سعر الدينار الكويتي 54.95 جنيه للشراء، و55.30 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي بلغ 4.55 جنيه للشراء و4.58 جنيه للبيع.



كما سجل سعر الريال العماني نحو 43.49 للشراء و43.80 نحو للبيع، وفق البنك المركزي المصري، في حين سجل الدينار الأردني نحو 23.58 للشراء ونحو 23.82 للبيع.



وسجلت جميع العملات تراجعا ملحوظا خلال تداولات هذا الأسبوع بعد نجاح السياسة النقدية لمصر وعبور الإصلاحات الاقتصادية.



وسجل الدينار البحريني نحو 44.41 جنيه للشراء ونحو 44.73 للبيع وفق بيانات البنك الأهلي المصري.