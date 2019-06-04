جولة لمحافظ جنوب سيناء لتفقد استعدادات مدينة شرم الشيخ لعيد الفطر

تفقد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال وافديها لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك.



وقام المحافظ -خلال الجولة التي رافقها فيها محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ- بتفقد جميع الطرق والميادين الرئيسية في منطقة نبق وشارع السلام والطرق المتفرعة منه، حيث تتم أعمال النظافة والدهانات وأعمال الصيانة لأعمدة الإنارة، بالإضافة لعمليات التشجير مع الاستمرار في الأعمال اليومية للمدينة في آخر أيام شهر رمضان المبارك.