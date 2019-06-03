"التنافس الأوروبي على زنجبار" في رسالة دكتوراه بـ"عين شمس"

نال الباحث العراقي وليد كامل إبراهيم المعموري، درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عن رسالة الدكتوراه بعنوان "التنافس الأوروبي على زنجبار 1856-1890"، في قسم التاريخ كلية البنات جامعة عين شمس، تم إنجاز الرسالة تحت إشراف الدكتور خلف عبد العظيم سيد الميري، والدكتور إبراهيم عبد المجيد محمد، وبمناقشة كل من الدكتور جاد محمد طه، والدكتورة الهام محمد ذهني.



أثّر التنافس الأوروبي على زنجبار في الفترة الزمنية من 1856حتى عام 1890م، حتى أصبح يشّكل جانبًا مهما من جوانب تاريخها، ولازال فى حاجة إلى البحث والدراسة فى ضوء ما كٌشف عنه من وثائق جديدة ألقت الضوء على الكثير من الجوانب الخفية لهذه الحقبة التاريخية المهمة فى التاريخ الحديث لقارة أفريقيا. الأمر الذي دفع الباحث إلى دراسة وتحليل أبعاد ذلك التنافس من الناحية السياسية والاقتصادية، وتكونت الرسالة من مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة، تقع الرسالة في 335 صفحة.



وأثرى الباحث دراسته بقائمة غنية بالمصادر والمراجع كالوثائق العربية ومنها أرشيف زنجبار ووثائق تاريخية وجغرافية وتجارية فضلَا عن الوثائق الأجنبية والتي تحتوى قدرًا كبيرًا من المعلومات ودقائق وتفاصيل الأحداث، كما أن للمراجع العربية والأجنبية نصيب وافر فى إثراء هذا البحث بالآراء المتعددة والمتنوعة والمساهمة فى إكمال جوانب النقص التى لم تف بها الوثائق كما اتبعت الدراسة المنهج التاريخي والوصفي والتحليلي.



جاء التمهيد بعنوان "زنجبار في عهد السيد سعيد بن سلطان 1832- 1856م"؛ بينما الفصل الأول تناول فيه الباحث الوجود الأوروبي في زنجبار بعد وفاة بن سلطان في العام 1856، واستعرض الباحث في الفصل الثاني "زنجبار وبداية الحكم الجديد"، أما الفصل الثالث جاء بعنوان "المصالح الاستعمارية في في أملاك سلطان زنجبار"، وتضمن الفصل الرابع "التكالب الاستعماري وتقسيم زنجبار 1890م"، واختتم الرسالة بخاتمة تحتوي على ما توصل إليه الباحث من خلاصات ونتائج.