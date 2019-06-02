حكومة بريطانيا مهنئة صلاح: "رمز للتعايش ونبذ الكراهية"

وجهت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البريطانية أليسون كينج التهنئة للاعب المصري العالمي محمد صلاح "مو صلاح" لحصول فريقه "ليفربول" على لقب دوري أبطال أوروبا بعد المباراة التي واجه فيها أمس منافسه توتنهام، وانتهت بفوز "ليفربول" بهدفين مقابل لا شيء.



واعتبرت كينج - فى تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الأحد - صلاح رمزا للتعايش ونبذ الكراهية.



وأشارت المتحدثة إلى الدور الذي يقوم به المسلمون في بريطانيا، وقالت: "في الوقت الذي نتحدث فيه عن الدور الذي يلعبه المسلمون في بريطانيا في مجالات مختلفة كالسياسة والحياة الاجتماعية وحتى في إطار القوات العسكرية، لا ننس بصمتهم في عالم الرياضة، لا سيما كرة القدم".



وأضافت: "اهنئ ليفربول‬⁩ و⁧‫محمد صلاح‬⁩ ⁦(مو صلاح) على التتويج بكأس أبطال أوروبا"، مختتمة التغريدة بوسم "⁧‫تعايش لا كراهية⁩".